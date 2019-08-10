Корупціонер-мільйонер Ярослав Гадзало переобраний президентом НААН України

Декларована Президентом Володимиром Зеленським і його командою боротьба з корупцією приречена на провал.

Продажні чиновники не тільки продовжують безкарно грабувати нашу країну, але і деякі з них досить успішно переобираються на свої дохідні посади. Яскравим тому підтвердженням є переобрання президентом Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослава Гадзало – фігуранта численних корупційних скандалів і схем, цінителя взуття елітного бренду ZILLI вартістю 11 тисяч доларів США. Переобрання головного корупціонера НААН відбулася 8 серпня.

Національна академія аграрних наук України входить в п’ятірку найбільших агрохолдингів України і займає третє місце в списку найбільших землекористувачів нашої країни. Як ми вже писали, президентом НААН є Гадзало Ярослав Михайлович – чиновник, який неодноразово потрапляв в поле зору антикорупційних органів, що зовсім не завадило йому переобратися головою НААН на другий термін.

НААН належить 478 тис. га землі. Але майже половині земель академії аграрних наук немає ніяких даних, а це більше 200 тис. гектар землі. Як виявилося, ця земля здається в оренду і не приносить жодної копійки в бюджет України, при цьому на утримання НААН щорічно виділяються сотні мільйонів гривень державних коштів.

Таким чином, президент НААН Ярослав Гадзало перетворив державні родючі землі невичерпне джерело власного збагачення, а це за найскромнішими мірками близько 120 мільйонів доларів щорічно. Більш докладно в видеорасследовании.

Раніше Ярослав Гадзало вже потрапляв у поле зору правоохоронців, що не завадило йому, донині трудитися на благо своєї кишені. Так, у квітні 2017 року детективи НАБУ почали розслідування за фактом зловживання службовими повноваженнями поруч держслужбовців для незаконної приватизації особливо цінних земель на 100 гектар. Про це ЗМІ стало відомо з матеріалів справи №52017000000000245 за ст. 364, ст. 366-1, ст. 368-2 КК (зловживання службовим становищем, недостовірне декларування та незаконне збагачення).

Службовці Національної академії аграрних наук України без відома Кабміну та відповідного погодження ВР дали згоду на приватизацію близько 100 га особливо цінних земель, які належали державі. На підставі такого рішення президії НААН, службовці Києво-Святошинської райадміністрації, управління Госгеокадастра в Києво-Святошинському районі Київської області та Гатненского сільради, діючи за попередньою змовою з представниками НААН, також прийняли рішення про передачу землі з державної власності в приватну.

З моменту заняття підозрюваним Ярославом Гадзало посади президента НААН в липні 2014 року його дочка і зять приватизували землі Держпідприємства «Дослідне господарство «Чабани» інституту НААН.

Під час обшуку житла сина Гадзало Олега правоохоронці знайшли документи чотирьох осіб на 0,48 га землі. Детективи допитали власників цих ділянок і дізналися, що вони зовсім не брали участь у приватизації, а тільки підписали документи. Тому детективи вважають, що президент НААН Ярослав Гадзало використовував службове становище і підставних осіб для заволодіння землею НААН. Виявилося, що він був настільки цинічний, що для своєї мети також порушив земельне законодавство України — один із свідків безкоштовно отримав 0,24 га землі для садівництва.

При обшуку детективи знайшли коробку зі 100 тисячами доларів, які вчений-аграрій не задекларував. І хоча Ярослав Гадзало пояснив суду, що ці гроші він отримав від одного для передачі синові Олегу, представник Феміди на той момент залишив їх під вартою.

Як ми бачимо, землі НААН приносять Ярослава Гадзало 120 мільйонів доларів щорічно, і ніякі журналістські розслідування та незавершені кримінальні справи не в силах зупинити ненаситного «доктора сільськогосподарських наук» від безпрецедентного розграбування державного бюджету нашої країни.

Яким чином корупціонер-мільйонер Ярослав Гадзало залишається в кріслі президента Національної академії аграрних наук України, маючи за своїми плечима настільки «яскравий» послужний список? Це питання ми адресуємо Президенту нашої країни Володимиру Зеленському та керівників антикорупційних органів. І ми цілком впевнені, що вичерпну відповідь на це питання бажають почути як мінімум 73% населення України, які щиро повірили у те, що корупції та корупціонерів в нашій країні прийшов довгоочікуваний кінець.

ОРД