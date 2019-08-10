Невідомі з російським акцентом погрожували голландським льотчикам сил НАТО

Члени сімей голландських пілотів, які в 2017 році в складі сил НАТО проводили патрулювання в небі над країнами Балтії, отримували дзвінки з погрозами. Причому у тих, що дзвонили був явно російський акцент.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Членам сімей пілотів літаків F-16 неодноразово дзвонили люди« з російським акцентом », які, серед іншого, пропонували, щоб їхні чоловіки покинули регіон. Крім цього вони цікавилися, як дружини ставляться до служби їхніх чоловіків в Балтії. Такі дзвінки часто надходили після того, як льотчики, які виконують завдання в регіоні, дзвонили з особистих телефонів », – повідомляє видання.

Служба військової розвідки Нідерландів підтвердила, що їм відомо про такі випадки.

Нідерланди активно залучаються до патрулювання НАТО неба над країнами Балтії, а також тримають контингент в 270 військових на території Литви. Це сигнал Росії, що НАТО не прийме напад на країни Балтії, йдеться в статті.

Нагадуємо, спецслужби РФ продовжують спроби дискредитувати Україну на міжнародній арені – тепер в Лівії.

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