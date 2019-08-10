Естонія, Латвія і Литва стурбовані зростанням шпигунської діяльності з боку Росії

Країни Балтії збільшили заходи безпеки у зв’язку з зростаючою кількістю агентів Кремля, які намагаються незаконно збирати конфіденційну інформацію. Про це повідомляє Голос Америки.

Керівники служб безпеки побоюються, що Кремль не тільки вербує агентів для шпигунської діяльності, а також закладає основу для саботажу і підривної діяльності.

Всі три держави намагаються якомога краще підготуватися до гібридної війні в тому випадку, якщо Москва вирішить почати кампанію дестабілізації, подібну до тієї, що проводиться в Україні з 2014 року. З цією метою в цьому році за підтримки США буде створена спеціальна координаційна група. У минулий четвер латвійські банки взяли участь у навчаннях, що імітують криза, спровокована Росією. Метою навчань була перевірки стійкості і здатності латвійських фінансових установ протистояти злому і кібератакам. Банківські навчання в Латвії співпали за часом з великомасштабними російськими навчаннями в Балтійському морі, які проходили з 1 по 9 серпня. У навчаннях під назвою «Океанський щит» були задіяні 49 кораблів, 20 допоміжних суден і понад 10 тисяч військових.

За даними естонської розвідки, випадки розкриття діяльності російських шпигунів та їх агентів почастішали починаючи з 2014 року в усіх балтійських державах. У звіті, опублікованому в цьому році, спецслужби Естонії попередили, що зіткнення з Росією можуть бути спровоковані подіями в Білорусі, в якій до влади можуть прийти сили, орієнтовані на Захід. Аналітики відзначають, що близькість країн Балтії до Росії, спадщина радянських часів і значна кількість етнічних росіян громад роблять країни Балтії особливо вразливими в плані діяльності кремлівської розвідки.