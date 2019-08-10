Одесу накрила потужна буря зі зливою

Потужна гроза, яка обрушилася на Одесу 9 серпня, повалила на вулицях українського міста 15 дерев. Комунальне підприємство “Міськзелентрест” повідомляє, що більша частина аварійних ситуацій до даного моменту вже усунена.

За уточненими даними, дерева впали на вулицях Краснова, Семінарської, виконкому коблівської, Пантелеймонівській, Довгої, Інглезі, Старосенной площі, Адміральському проспекті, Французькому бульварі та інших. У Гідрометцентрі тим часом просять жителів і гостей Одеси і області бути пильними, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.