Немає заборон: представник місії ОБСЄ прославляє терористів та бажає смерті українцям

Представник місії ОБСЄ на сході України Микола Алєксєєв постить соцмережах побажання смерті українцям та прославляє терористів “ДНР” і “ЛНР”. Ці дописи нині приховані, однак вони залишилися на скріншотах журналістів.

Пізніше Алєксєєв прибрав із соцмереж вказівки на свою посаду та обмежив доступ до інформації. А після запитів його сторінка взагалі стала недоступною. Тим не менше, журналісти отримали документальне підтвердження статусу цього чоловіка – дипломатична картка, видана МЗС у травні поточного року.

Військові експерти кажуть, що Алексєєв такий не перший: “Майже всі росіяни, які беруть участь у роботі міжнародних інституцій, а це, передусім, представництво ООН в Україні, ОБСЄ – це люди, які виконують завдання російських спецслужб. Вони беруть участь в інформаційних спеціальних операціях проти України, дискредитації”.

Юрій Бутусов пояснює, що системного рішення не допускати росіян в ОБСЄ місія прийняти не може, адже Росія є членом організації, а війна – гібридна: “Україна не визнала стан війни з Російською Федерацією, тому формально вони мають право направляти нам представників Росії для участі в їхній місії. Немає заборон”.

На численні запитання, як посвідчення спостерігача могли видати агенту Кремля, у МЗС не реагують. А в ОБСЄ відповіли: питання вивчають, погляди Алєксєєва з офіційними не збігаються.

Ще у 2015-му журналісти викрили в ОБСЄ російського шпигуна, який працював на підконтрольній українській владі території, пив, буянив та пропагував російські погляди. Після скандалу його прибрали з місії. Щодо росіянина Миколи Алєксєєва, у місії заявили – за потреби вживатимуть адміністративних заходів. Яких саме – не уточнили.

Джерело Вголос