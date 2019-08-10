Арахамія допустив, що одноголосного голосування депутатів «Слуги народу» у Раді не буде

Давид Арахамія, виступаючи в ефірі Радіо НВ, припустив, що депутати від «Слуги народу» в Раді нового скликання далеко не завжди будуть голосувати, одноголосно підтримуючи той чи інший проект закону. За словами представника політичної сили президента, багато в чому це пояснюється відсутністю реальних інструментів впливу на депутатів-мажоритарників.

Давид Арахамія допускає, що народні депутати, які представляють у Раді 9-го скликання партію «Слуга народу», далеко не всі законопроекти стануть підтримувати одноголосно. Цілком можливо, що вони будуть голосувати по-різному. На думку представника політичної сили глави держави, багато в чому такі очікування пояснюються відсутністю реальних інструментів впливу на депутатів, які зайшли в Раду по одномандатних округах.

Разом з тим, фракція «Слуги народу» може використовувати модель, згідно якої меншість в будь-якому разі має підкоритися більшості, навіть якщо пропорція буде 10 на 90 відсотків. Люди повинні розуміти, що якщо велика частина фракції хоче голосувати «за» або «проти», а у них є якісь власні амбіції, то потрібно шукати якесь спільне рішення, колективний розум.