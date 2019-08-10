У Харківській області прикордонники зі стріляниною затримали зловмисників, які намагались переправити товари в Росію

У Харківській області прикордонники застосували зброю проти групи людей, які намагалися вчинити незаконну контрабанду ряду товарів у Росію.

Як повідомляє Держприкордонслужба, інформацію про контрабанду співробітники оперативних підрозділів отримали заздалегідь, тому в місцях можливого незаконного переміщення товарів були виставлені прикордонні наряди.

На світанку в районі населеного пункту Гур’їв Козачок прикордонний наряд помітив групу невідомих, які переміщали тюки з товаром з Росії в Україну.

У той же час, до місця накопичення товару з боку України під’їхали дві вантажівки Mercedes і Ford, з яких почали вивантажувати товар для переправлення в РФ. Побачивши прикордонників, зловмисники почали тікати, активно маневруючи, а також намагаючись наїхати на прикордонний наряд. Після цього прикордонники застосували зброю. На місці події виявлено більше 70 тюків з друкованою продукцією, автозапчастинами, поштовими відправленнями і взуттям.