Спілкування з друзями після 60 рятує від деменції

Вчені під керівництвом Ендрю Соммерлада з Університетського коледжу в Лондоні протягом декількох десятків років стежили за життям більше 10 тисяч британців.

На початковому етапі в період з 1985 по 1988 рік дослідники зібрали загальні відомості про піддослідних (всього у вибірку потрапили 10228 осіб): демографічні, соціоекономічні, а також інформацію про здоров’я і спосіб життя. Середній вік учасників на початку дослідження становив 45 років.

В період від початку дослідження до 2017 року вчені шість разів збирали додаткову інформацію про те, як часто учасники спілкуються зі своїми друзями, чи перебувають вони у шлюбі і спілкуються з членами сім’ї. Також учасники кілька разів проходили тести на оцінку їх когнітивних функцій і надавали інформацію про поставленому ним діагноз деменції — у разі, якщо така була.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Вчені з’ясували, що високий рівень соціалізації у віці 60 років істотно знижує ризик розвитку деменції згодом: зокрема, у тих, хто бачився з друзями щодня, ризик розвитку захворювання був на 12 відсотків нижче, ніж у тих, хто бачився з друзями тільки пару раз в кілька місяців. При цьому це стосується тільки друзів: для спілкування з родичами такого зв’язку виявити не вдалося.

Автори також виявили, що у учасників у віці 60 років, які найчастіше спілкувалися з друзями, когнітивні функції були значно (p = 0,002) краще збережені, і така динаміка збереглася протягом подальших 14 років. З цього дослідники роблять висновок, що ключову роль у впливі частого спілкування з друзями на зниження ризику розвитку деменції впливає те, що спілкування, мабуть, тісно пов’язане з збереженням когнітивних функцій, зокрема — пам’яті та уваги.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», здоровий спосіб життя зменшує ризик деменції: нове дослідження.

За матеріалами N +1

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