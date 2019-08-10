Нардеп СН: Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися

Практично вся влада в країні належить одній політичній силі, і це несе в собі загрозу узурпації влади. Про це новообраний депутат ВР від партії «Слуга народу» Богдан Яременко розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕМАЄ».

«Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися. Причому колективна узурпація, узурпація партією, — нічим не краще індивідуальної. Абсолютна влада, вона ж абсолютно корумпує й розбещує абсолютно», — сказав він.

За словами Яременка, саме тому Володимир Зеленський говорить про закон про імпічмент, а партія «Слуга народу» — про зняття недоторканності з депутатів. При цьому, Зеленський більше всього боїться, що депутати його політсили почнуть красти.

«Він постійно закликає не робити цього. І говорить про відповідальність за це. Він з різних сторін підходить до цієї теми — і постійно до неї повертається. … Президент просить – іноді дуже емоційно, а іноді — дуже раціонально — утриматися від цього і попереджає, який у нього пряник і який батіг», — пояснив Яременко.

В якості «пряника» для чесних нардепів мова йде про збільшення депутатської зарплати. Втім, конкретні цифри Яременко назвати відмовився.

«Президент намагається всебічно підійти до питання збереження фракції від розкладання, в тому числі корупційного. І каже, що розуміє: для того, щоб вимагати від людей не продаватися, потрібно говорити про справедливу зарплату», — підсумував він.