Число загиблих під час секретних випробувань під Архангельськом зросла

У Росії при випробуванні рідинної реактивної рухової установки на військовій базі під Архангельськом загинуло п’ять співробітників «Росатому». Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі загиблі співробітники відомства є цивільними фахівцями, повідомили в «Росатомі».

Точна кількість загиблих досі не названо. У той же час, стало відомо точну назву місця трагедії — ракетний полігон Біломорської військово-морської бази, де проводяться випробування балістичних ракет для атомних підводних човнів.

Як писали «ФАКТИ», вибухи на полігоні в Архангельській області Росії деякі військові експерти пов’язують з невдалими випробуваннями новітнього російського надсекретної зброї.

Російські експерти висунули версію, що вибух стався під час випробування гіперзвукової ракети «Циркон» або 3М22. Її тестування, в обстановці строгої секретності почалося в Росії в 2012 році.

У 2017 році було заявлено, що «Циркон» розвиває швидкість, у вісім разів перевищує швидкість звуку! Для запуску може використовуватися будь-яка «платформа» — корабель, літак, підводний човен, наземна установка. «Циркон» здатний вражати цілі на території США.