Фоззі пише пісню про Ірину Фаріон

Один із лідерів «ТНМК» зізнався, що працює над новою піснею. Текст не особливо позитивний: актуальні події, а також окремі партії і політики останнім часом із завидною постійністю «надихають».
— «Свобода» справно дає ОРТ матерьяльчику, — повідомив Фоззі у своєму блозі. — Нещодавно організм зреагував текст для пісні під робочою назвою «Ірина Фаріон». Багато років не писав російською, а тут захотілося…
Приспів майбутнього хіп-хоп-хіта на злобу дня звучить так: «Шо це за шум? Шо це за шум? Це проснулася Ірина Фаріон». Але при цьому пісня — не персональне посвячення, а реакція на події в країні.
Нижче ми наводимо уривки з пісенного тексту. Фоззі з властивим йому літературною майстерністю і тонкою іронією виписав в стилі реп картину того, що відбувається на наших очах.
Чув, бандерлоги
виперли удава?
Кава під забороною —
буде тільки кава!
Чого боїшся?
Куди тобі натиснути?
Якого типу кулі далі
заряджати?..
А тепер ще раз для тих,
хто в танку:
Зло — не в косоворотці,
зло — не в вишиванці.
Зло — в головах, а не в мові.
Інакше нас поділять за
Дніпра-ріки…
Йдуть барани і б’ють
у барабани,
А шкіру для них дають самі
барани…