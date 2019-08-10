Фоззі пише пісню про Ірину Фаріон

Один із лідерів «ТНМК» зізнався, що працює над новою піснею. Текст не особливо позитивний: актуальні події, а також окремі партії і політики останнім часом із завидною постійністю «надихають».

— «Свобода» справно дає ОРТ матерьяльчику, — повідомив Фоззі у своєму блозі. — Нещодавно організм зреагував текст для пісні під робочою назвою «Ірина Фаріон». Багато років не писав російською, а тут захотілося…

Приспів майбутнього хіп-хоп-хіта на злобу дня звучить так: «Шо це за шум? Шо це за шум? Це проснулася Ірина Фаріон». Але при цьому пісня — не персональне посвячення, а реакція на події в країні.

Нижче ми наводимо уривки з пісенного тексту. Фоззі з властивим йому літературною майстерністю і тонкою іронією виписав в стилі реп картину того, що відбувається на наших очах.

Чув, бандерлоги

виперли удава?

Кава під забороною —

буде тільки кава!

Чого боїшся?

Куди тобі натиснути?

Якого типу кулі далі

заряджати?..

А тепер ще раз для тих,

хто в танку:

Зло — не в косоворотці,

зло — не в вишиванці.

Зло — в головах, а не в мові.

Інакше нас поділять за

Дніпра-ріки…

Йдуть барани і б’ють

у барабани,

А шкіру для них дають самі

барани…