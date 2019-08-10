Дві цивілізації

Участь у протестному мітингу Дудя, всяких реперів, заклики Артемія Панаріна, насправді це дуже важливо. В якійсь мірі це навіть прорив. Справа в тому, що кістяк відомих спікерів Болотній становили представники більш старшого покоління від Дмитра Бикова і Тетяни Лазаревої до Артемія Троїцького. Молодіжні ж кумири були досить обережні, воліючи або не брати участь у підтримці режиму, або відверто підтримуючи його.

Воно зрозуміло, враховуючи тренд на конформізм. Умовно кажучи, «Лідери Росії» краще, ніж опозиція, перспективніше і ще навіть модніше. Відповідно, молодь намагалася влаштуватися. Та в принципі її все влаштовувало. Принаймні, можна було жирні роки влаштуватися або частіше прилаштуватися. Думки про кар’єру в «Газпромі» або «Ощадбанку», кредитна тачка, знімна, а іноді й іпотечна квартира. Та обстановка робила цілком пристойною життя обивателя.

Але потім багато зламалося і змінилося. По-перше, економіка, звичайно. По-друге, кар’єра в «Газпромі» — це добре, але у Патрушева і Фрадкова теж є діти. До речі, рівно звідси такий інтерес молоді до розслідувань Навального. Це інтерес багато в чому чисто шкурний. По-третє, вони бачать гігантське відставання влади від себе самих. Ну тобто їх не може представляти владу, яка не вміє часто включати комп’ютер, а регулювати Інтернет пропонує за допомогою рубильника. Це, за великим рахунком, взагалі дві різні цивілізації — минулого і майбутнього. Це зіткнення сталося зараз, тому до кризи привів питання політичного представництва, вірніше, його відсутність.

Неможливо сказати — Дудь закликав молодь, тому що сам цього хоче або тому, що цього хоче молодь. Але це неважливо, тому що пішло вже зустрічний рух. Його не зупинити, і воно стає мейнстрімом, і кумири його вже не можуть ігнорувати. Герої вчорашніх днів можуть, звичайно, за господряд піти на фестиваль м’яса або варення, але їх теж треба зрозуміти, їм треба заробити на пенсію, більше такого шансу не буде. Ті, кому на пенсію рано, розуміють, що треба вбудовуватися в мейнстрім. І це, до речі, стосується не тільки відомих, але й невідомих теж.

Зрештою, очевидно, що нинішня влада на всіх її поверхах — це вчорашній день. Може, там і є окремі сучасні люди, але ось система виключає те, що вони будуть діяти, як сучасні. Ризику для того ж Дудя глобального ніякого немає. Для молоді, яка незадоволена владою, становищем справ в країні і іншим, теж. Все одно її покоління отримають владу, і тоді влада і суспільство хоча б розмовляти на одній мові. Ось тому вони виходять зовсім не за Навального або Соболь, здалися вони, а за себе.