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Цінність протестної акції визначається реакцією тих, проти кого вона спрямована

10.08.2019

Ценность протестной акции определяется реакцией тех, против кого она направлена

Може здатися, що мірило успіху публічної акції — чисельність. Мовляв, чим більше верхівок видно з коптера — тим ближче результат.

Практика ж показує, що вважати число вийшли єдиною метрикою — це як шукати «об’єктивну» вартість товару або послуги.

Скільки коштує пляшка соку? Сферична у вакуумі — анітрохи. Для дистриб’ютора, вимушеного за свій рахунок забирати нерозпродані пляшки зі складу мережі, вона буде коштувати від’ємну суму. У гіпермаркеті — 30 рублів, в супермаркеті — 35, в магазині «біля дому» — 40 рублів, в поїзді — 100 рублів, в ресторані — 200, в літаку — 500, для вмираючого від зневоднення посеред пустелі — дорівнює всього життя.

Пляшка соку знаходить ціну рівно в момент вчинення правочину. Вона не визначається ніякими об’єктивними факторами, крім подання покупця, що той хоче пляшку соку більше, ніж зберегти N рублів.

Тобто, ціна — це форма реакції. Ви дивитеся на цінник, визначаєте цінність для себе, або укладаєте угоду, або йдете далі.

Цінність протестної акції визначається реакцією тих, проти кого вона спрямована.

З цієї точки зору, події останніх трьох тижнів абсолютно безпрецедентні. Сидять всі лідери опозиції, включаючи тишайшего, системнейшего Дмитра Гудкова і основних його прихильників. У Фонді боротьби з корупцією: кримінальна справа, обшуки, блокування рахунків самого фонду та співробітників. Кожен мітинг переводить місто на воєнний стан, де сам факт перебування на вулиці в певний час — склад адміністративного правопорушення і підстава для затримання. Весь особовий склад троль-фабрик перекинутий з України на Соболь.

Нічого близько подібного не було ні в травні 12-го, ні в період «недимона». Ми багато бачили, до чого звикли, але такого карт-бланшу на погром: 84 слідчого, три «рамкових» кримінальні справи: 141-я, 174-я, 212-я. Килимові нічні обшуки у всіх без розбору, включаючи батьків зареєстрованого кандидата Бесединой.

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Тому ми поняття не маємо, як далі буде розвиватися протест, але одне можна оцінити з точністю: сукупність приймають рішення посадових осіб відноситься до подій вельми серйозно.

 

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