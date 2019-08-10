Андрій Богдан — друга людина після Зеленського в Україні

Всього за три місяці президентства Володимира Зеленського голова його Офісу Андрій Богдан перетворився на тінь глави держави і ключову фігуру всієї нової владної вертикалі країни

У країні багато аналітиків ставлять цього чоловіка на позицію віце-президента, хоча де-юре такої посади в країні немає.

Посади немає, а 42‑річний Андрій Богдан, львівський юрист, колишній адвокат мільярдера Ігоря Коломойського і знавець державних процедур, є.

100 днів перебування Володимира Зеленського на Банковій довели: Богдан, голова Офісу президента (ВП), що стоїть за багатьма ключовими рішеннями свого шефа.

Саме Богдан частенько коментує політичний процес, контролює розроблення законопроектів і приймає в своєму кабінеті більшу частину важливих гостей ВП, які не мають статусу офіційних делегацій.

Саме Богдан здійснював юридичну підтримку головного на сьогодні рішення глави держави про розпуск Ради і призначення дострокових виборів. Останні закінчилися тріумфом президентської партії Слуга народу (СН), яка вже восени самостійно сформує більшість. І допоможе Зеленському без проблем призначити прем’єра, новий Кабмін і провести через Раду будь-які законопроекти.

Саме Богдан обкатує на публіці важливі ідеї глави держави — наприклад, про законодавчому оформленні особливого статусу російської мови. І він же став драйвером епічної боротьби Банковій і мера Віталія Кличка за столицю, прагнучи позбавити екс-боксера портфеля керівника виконавчої влади в місті.

Богдан — він тепер скрізь: у кожної робочої поїздки глави держави, на відпочинку глави держави, на більшості фотографій глави держави. Навіть особистий автомобіль керівника ОП, електрична Тесла, пішов у справу: в ньому Зеленський у липні записав свій монолог за кермом, розповівши про плани і проблеми.

І коли раптом ввечері 1 серпня більшість українських ЗМІ повідомили, що Богдан написав заяву про відставку, це стало «инфобомбой». Реакція на цю новину — а тільки на сайті НВ вона набрала безпрецедентні 425 тис. переглядів — довела: не лише преса, але і суспільство вважає, що Богдан зайняв виняткову позицію у владній вертикалі. Саме тому його «догляд» привернув до себе стільки уваги.

Але, як сказав тоді один із заступників Богдана в ОП Руслан Рябошапка, «не дочекаєтеся»: хоча ми оприлюднили копію заяви правої руки Зеленського про відставку за власним бажанням, президент його не підписав.

А пізніше глава держави пояснив, що нібито всі члени його команди написали такі заяви, щоб у разі якихось проблем піти, не тримаючись за крісло».

Під контролем

Богдан не дуже любить, коли його звинувачують у всевладність. «У нашій команді всі рішення приймає президент», — заявив він нещодавно журналістам, що зібралися в ОП.

Пресу допускають лише в окремі приміщення президентського офісу, і тому сперечатися в цьому питанні з найближчим помічником Зеленського працівникам ЗМІ складно. А ось люди, які бувають в ОП регулярно і довго, не готові повірити на слово Богдану.

Один із бізнесменів, який постійно буває в ОП, розповів НВ на умовах анонімності, що у нього склалося стійке враження: саме керівник офісу тримає під контролем буквально всі процеси і вдивляється в кожен документ, який йде на стіл Зеленського.

Окрема турбота Богдана — кадри. «Призначення в різних галузях голова ВП тримає під своїм повним контролем», — пояснив співрозмовник, знайомий з ситуацією в президентському оточенні.

Причому ця історія почалася ще з часу виборчої кампанії Зеленського: якраз Богдан привів у команду коміка, який починав кар’єру політика, цілу експертну команду. У неї потрапили: експерт з антикорупційним справах Рябошапка, ще один нинішній заступник голови ВП юрист Олексій Гончарук, а також фахівець з енергетики Андрій Герус, який став депутатом СН, і екс-міністр економрозвитку Айварас Абромавичюс, нещодавно очолив наглядову раду державного оборонного монстра — концерну Укроборонпром.

З близьких собі людей і досвідчених експертів Богдан і збудував президентський офіс. У підсумку в оточенні Зеленського залишилося не так і багато людей, які складали його ближнє коло до походу у владу. За великим рахунком з «старичків» свій вплив зберіг хіба що перший помічник президента Сергій Шефір.

А адже він і очолив тепер СБУ один Зеленського Іван Баканов були претендентами на посаду, яка у результаті дісталася Богданові. Обом, за словами експертів, не вистачило політичного досвіду, щоб змагатися з людиною, чиє прізвище в Україні вже перестали плутати з ім’ям.

Не дивно, що Богдан узяв гору — він, по суті, привів Зеленського в політику. У травні цей топ-чиновник розповів, що ще в 2015‑му почав переконувати вже знайомого йому на той момент лідера Студії Квартал 95 спробувати себе в ролі хоча б депутата.

Тепер «провидець» Богдан, за словами деяких експертів, зайнятий наповненням майбутнього Кабміну — саме з його подачі Гончарук став одним з головних претендентів на прем’єрське крісло.

«У відносинах Богдан — Зеленський перший демонструє свою перевагу навіть там, де для цього немає особливої необхідності», — ділиться враженнями від роботи правої руки Зеленського Олег Рибачук, голова громадської організації ЦентрUA, а в минулому — керівник президентської адміністрації (АП) Віктора Ющенка.

Але люди з ЗеКоманды «узурпації влади» у діях голови ВП не вбачають. Прикладом може служити позиція Давида Арахамии, майбутнього голови фракції СН у парламенті дев’ятого скликання. «Я знаю, як приймаються рішення в ОП, і особливих ризиків не бачу», — сказав він.

А один з майбутніх 254 депутатів-слуганародовцев обережно зізнався, що голова ОП — людина жорстка, але добре розуміє українську систему влади і знає, як з нею впоратися.

Богдан разом із Зеленським відвідав готель Rixos в Трускавці, де проходила недільна школа для майбутніх депутатів СН. Голова ВП виступив перед фракцією, але коротко і загально. І тому нічим особливо не запам’ятався, пояснює Роксолана Пидласа, майбутній депутат, пройшла через трускавецький тренінг.

Але на неформальній зустрічі з майбутньою фракцією Богдан, за словами її учасників, був красномовнішим. «Не обделайтесь!» — звернувся він до новобранцям, пояснивши: партія дала їм мандати і докорінно змінила їх життя, але і спокус у них з’явилося багато.

Як розповів НВ джерело в СН, у Трускавці до майбутнім депутатам вже підбиралися«рекрутери» — лобісти великого бізнесу. Мовляв, тому Богдан всерйоз побоюється, що в партії виникнуть осередки впливу великих промислових груп — аграрних, енергетичних.

Окремі осередки, але не впливу, а опору з’явилися і всередині самого президентського Офісу.

Зараз там активно працює група фахівців, що розробляють стратегію реінтеграції Донбасу. Як стало відомо НВ, Богдан намагався підпорядкувати їх собі, але експерти вирішили орієнтуватися на Олександра Данилюка, секретаря Радбезу, і самого Зеленського.

Однак якщо це і бунт, то локальний. «Очевидно, що зі сфери компетенції Богдана будуть поступово випадати певні напрямки. А він продовжить за них боротися, щоб зміцнювати своє домінування», — вважає Віталій Кулик, директор Інституту дослідження проблем громадянського суспільства.

Затяжний підйом

Богдан, неодружений батько чотирьох дочок, спеціально грає роль «поганого хлопця», вважає Анатолій Октисюк, політичний аналітик експертного центру Будинок демократії. «Він збирає на себе всю токсичність. Щоб саме про нього, а не про президента говорили погано», — підкреслює експерт.

Про Богдана зараз говорять навіть занадто багато. А адже ще півроку тому він зовсім відсутній в інформаційному полі країни.

Випускник юрфаку Львівського університету, у якому викладав його батько, нинішній глава ВП спочатку впевнено йшов правової стезі.

Так він і потрапив у юркомпанії Пукшин і партнери, де спеціалізувався на вирішенні складних питань в судах. Засновник фірми Ігор Пукшин працював заступником голови АП при Ющенку і ввів Богдана у вищі політичні кола.

У 2007 році львівський юрист потрапив в список партії “Наша Україна” на парламентських виборах, але мандат не отримав. Тоді ж він попрацював адвокатом нинішнього генпрокурора Юрія Луценка, який в той час займав посаду глави МВС, — захищав міністра у справі про нібито безпідставної роздачі нагородної зброї.

Згодом клієнтом Богдана став лідер бізнес-групи Приват мільярдер Коломойський. А до цього нинішній керівник ОП попрацював заступником міністра юстиції в Кабміні Юлії Тимошенко і уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Остання посада підпадає під діючий закон про люстрацію, але заради Богдана президент і його команда закрили на це очі, викликавши невдоволення політичних опонентів.

Робота з Коломойським, який відкрито називав Богдана своїм юристом, теж викликала незадоволення. І не тільки серед опозиційно налаштованих до Зеленському вітчизняних політиків і активістів, але й у західних партнерів України. Однак говорити про це вголос у дипломатичних колах не стали, а з’явилася у вітчизняній пресі інформацію про тиск на Зеленського з метою перешкодити призначенню Богдана на Заході м’яко спростували.

У Богдана був навіть короткий період співпраці з Блоком Петра Порошенка (БПП), представники якого нині нещадно критикують главу ОП. У 2014‑му він отримав непрохідне 74‑е місце в списку БПП, але з переходом деяких депутатів у виконавчу владу все ж повинен був потрапити в Раду. Однак відносини Порошенка з Коломойським, клієнтом Богдана, на той момент зіпсувалися. І Богдан мандата не дочекався.

Осінній призов

Потім в життя Богдана розпочалася історія з Зеленським, яка найближчим часом навряд чи закінчиться.

У голови ВП великі плани на осінь — початок роботи парламенту дев’ятого скликання.

Новій Раді і новому більшості належить призначити Кабмін, ухвалити держбюджет і запустити у велике плавання цілі томи законопроектів.

У партії Зеленського заявили, що вони хочуть з ходу, вже восени, прийняти небачена досі кількість законів. Тому що президенту, мовляв, потрібні швидкі перемоги, щоб показати суспільству перші реальні і масштабні результати своєї роботи.

Арахамія розповів, що тільки у Гончарука з ОП лежить стопка з сотні економічних проектів. І якщо Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата та Спілка українських підприємців дадуть на них своє «ок», всі ці документи відразу ж відправляться в парламент.

Загальний настрій підтверджує і Мар’ян Заблоцький, ще один майбутній депутат від СН. Зараз він розробляє законопроекти про боротьбу з корупцією в аграрній сфері. «Сподіваємося прийняти ці закони буквально в перші тижні роботи Верховної Ради», — говорить Заблоцький.

Але без Богдана заплановану швидкість прийняття документів депутатам Зеленського не розвинути. І тому зараз, за словами представників СН, права рука президента думає над процедурами: для досягнення потрібного Зеленському результату необхідно максимально прискорити проходження документів через парламентські комітети і провести два читання-голосування у сесійній залі.

У будь-якому випадку восени Україну чекає поява жорсткої президентської вертикалі, основою якої стане парламентська монобольшінство і обраний ним Кабмін. І в такій системі Богдан продовжить бути ключовою ланкою. «Центр політичних рішень залишиться в ОП, а депутати і прем’єр будуть статистами», — упевнений політолог Октисюк.

Але ніщо не вічне під місяцем — проти Богдана рано чи пізно зіграє сама його посаду. Рибачук з ЦентрUA говорить про те, що політична кар’єра голови ВП — це дуже обмежений відрізок часу. «Керівники офісів знають, що вони приходять, умовно кажучи, на рік, і за цей час максимально збирають на себе весь негатив», — говорить досвідчений колишній глава адміністрації Ющенка.

Що з цього приводу думає сам Богдан? Нам не вдалося дізнатися: голова ВП не надав ні усних, ні письмових відповідей на запит редакції.

Він взагалі не схильний спілкуватися з пресою, якщо немає гострої політичної потреби. А після своєї уявної відставки навіть висловився в тому дусі, що нинішня влада для спілкування з народом не потребує посередницькі послуги ЗМІ.

Можливо, це всього лише жарт — у близькому колі Зеленського частенько глузують над вимогами опозиції або ЗМІ.

Приміром, 7 серпня, буквально через тиждень після появи новини про «звільнення», президент заявив, що дійсно звільнив Богдана.

Мовляв, на сайті глави держави ще травнева петиція з вимогою відставки Богдана з посади глави Адміністрації президента набрала необхідну кількість голосів. І Зеленський, за його ж словами, виконав вимогу ще 25 червня, коли переформатував АП, перетворивши її в ОП.

Бо Богдана глави АП вже немає. А Богдан як голова ОП — це вже зовсім інша справа.