«Модель „наступник“ — дуже ненадійний і найменш імовірний сценарій»

Путін як довічний президент — це цілком реально.

Інтерв’ю Кирила Рогова

9 серпня 1999 року Борис Єльцин призначив Володимира Путіна в. о. голови уряду і проголосив його своїм наступником. Через 20 років уже сам Путін і його «ближнє коло» намацують схеми продовження своєї влади. Політолог Кирило Рогов — автор кількох досліджень про трансфер влади в недемократичних країнах. Ми поговорили про те, яку модель трансферу вибере керівництво нинішньої Росії.

«Деспотична модель найбільш вигідна Путіну»

— Привід для нашої розмови — річниця моменту, коли Борис Єльцин призначив Володимира Путіна в. о. прем’єр-міністра і назвав його своїм наступником. Ця подія, а також пішли за ним несподівана відставка Єльцина і дострокові президентські вибори — чи можна всі ці дії назвати демократичним переходом влади?

— Ні, звичайно. Це був приклад однієї з моделей недемократичної передачі влади — моделі «наступник». Потім вона застосовувалася ще кілька разів, у різних пострадянських країнах, вдало і невдало. Ця модель має складну, змішану природу, я називаю її адміністративно-електоральної, тому що в даному випадку мають значення дві групи чинників — як використання адміністративних, владних важелів, так і електоральна участь.

У тому, як ця модель була реалізована в Росії в 2000 році, велику роль грала популярність Путіна, яку він, будучи, з одного боку, наступником Єльцина, в той же час придбав як альтернатива способу старіючого президента. А от не дуже популярний Янукович, коли [президент України] Кучма точно так само намагався передати йому владу в 2004 році, зазнав поразки (тоді, в час так званої «помаранчевої революції», результати президентських виборів були анульовані і при повторному голосуванні Віктор Янукович поступився Віктору Ющенку — прим. ред.).

Борис Єльцин і Володимир ПутинВладимир Родіонов /

— Ви зазначаєте: «Згідно з чинною конституції, Володимир Путін не має права знову обиратися президентом в 2024 році. Однак мало хто вірить, що він залишить політичну сцену». Але чому б Путіну не повторити досвід Єльцина і просто не піти на спокій під чіткі гарантії недоторканності та безпеки? У чому принципові відмінності положення Єльцина в 1999 і Путіна сьогодні?

— По-перше, Єльцин не був таким же неподільним правителем, він був набагато більше обмежений в можливостях: йому протистояв опозиційний парламент, неслухняні губернатори, непідконтрольні ЗМІ. При таких обмеженнях неможливо узурпувати владу, без міри збагачуватися самому і збагачувати «своїх людей».

По-друге, у Путіна набагато більше «скелетів у шафі» і тому набагато вищі ставки. Єльцин і його оточення цього не знали, а Путін, як наступник Єльцина, на власному досвіді знає, і його оточення знає, що будь-який наступник, самостверджуючись, рано чи пізно ініціює перегляд спадщини «патрона», всіх домовленостей, ліквідує кілька впливових фігур з колишнього складу еліти, просто щоб показати «хто тут хазяїн». Це дуже ненадійний сценарій для Путіна і найменш імовірний (останнє яскраве підтвердження — арешт екс-президента Киргизії Атамбаєва з вказівкою його наступника Жеенбекова — прим. ред.).

Є паліативні моделі типу того, що робить Назарбаєв (добровільно передав пост президента Казахстану своєму наступникові Токаєву, але залишив за собою контроль за Радою безпеки і партією влади — прим. ред.). Путін і Назарбаєв взагалі багато чому навчилися один в одного, Назарбаєв багато чого перейняв у російської конструкції «тандему» 2008-2012 років.

— Що в такому разі означає прозвеневшая стаття Володіна про посилення ролі Держдуми у формуванні уряду? Подейкують, що Путін міг би стати прем’єром уряду парламентської більшості з розширеними повноваженнями.

— Дурниця, один з вкидань, яких ще буде багато. Але вихід статті говорить, що йде пошук варіантів, і це один з напрямків пошуку — інституціональна модель, в якій Путін залишається за рахунок перерозподілу владних повноважень всередині конституційної конструкції. Мабуть, ця модель не знята з порядку денного, і виступ Володіна — один з пробних куль в цю сторону.

— Ви вказуєте, що момент транзиту влади критичний і для лідера-автократа, і для верхівки «піраміди», і для всієї системи: в деяких пострадянських країнах спроби влади продовжити своє існування нечесними способами приводили до революцій та зміни володарів. Чи можлива в зв’язку з цим скасування президентських виборів 2024 року, наприклад, під приводом надзвичайного стану?

— Я так не думаю. Як такі вибори не скасують, це не потрібно. Швидше відбудеться те ж, що в інших країнах з «консолідованим авторитаризмом»: деспотичної моделі передує скасування обмежень на терміни правління. Спочатку потрібно зняти обмеження на перебування в «офісі», а потім можна в ньому і померти. Всі пострадянські «консолідовані авторитаризмы» — в середньоазіатських країнах, в Білорусії — проводили референдуми про продовження терміну президентських повноважень і скасували ці обмеження. За винятком Росії.

Але мій аналіз ситуації і мої висновки кажуть, що деспотична модель — скасувати обмеження щодо строків перебування в «офісі» і залишатися в ньому, поки можливо — сама надійна і зручна для диктатора. Вважаю, що ця модель найбільш вигідна і Путіну. Наскільки вона реалістична? На останніх президентських виборах Путін виграв з майже 77% голосів. При таких результатах і [президент Білорусії] Лукашенка, і [екс-глава Киргизії] Акаєв, і [президент Азербайджану] Алієв-молодший скасовували обмеження на президентські терміни. Так що і для Путіна це цілком реалістичний варіант.

Складність в тому, що одного разу, у 2008 році, Путін виконав конституційну норму, що обмежує кількість термінів перебування у влади, і таким чином дав сигнал, що вона для неї важлива і він її визнає. Тому щоб скасувати обмеження, йому потрібні сильні аргументи, і вони можуть з’явитися, якщо вибухне якийсь криза — зовнішньополітичний або внутрішньополітичний. Тоді Путін скаже: над нашою країною нависла така небезпека, що я зобов’язаний залишитися, і у вигляді винятку ми приймаємо відповідну поправку, надзвичайний акт конституційного характеру, а надалі повернемося до звичних двох президентських термінів. Це негативний кризовий сценарій. Позитивний — об’єднатися з Білоруссю і очолити нову державу на перехідний період.

«Путіну доводиться довіряти швидше силовикам, ніж крила „цивільних“»

— Значить, кризи для Кремля не стільки згубні, скільки бажані?

— Це так. Хоча той криза, яка розгортається зараз, безумовно, неприємний Кремлю, тому що ця криза пов’язана з протестної мобілізацією, що йде по всій країні з різних приводів. А це абсолютно неприйнятна річ для початку транзиту. Звідси така нервова реакція в Кремлі.

— Грубі чиновні фальсифікації, звірства, з якими розганяє протестуючих в Москві, незаконні затримання — образ того, як будуть проходити вибори Держдуми у 2021 році і президента в 2024?

— Протягом попередніх місяців Путін намагався гасити протести — і в Єкатеринбурзі, і в зв’язку з затриманням Голунова — досить акуратно. Влада йшла на компроміс, щоб збити протестну хвилю і не дати їй розростися. Але в серпні влади, як мовиться, закусили вудила, даючи зрозуміти, що протест — це не та мова, якою вони дозволяють із собою розмовляти, що вони готові його придушити і, якщо опозиція продовжить «розпалювати», буде тільки гірше.

Євген Фельдман / Navalny.com

— Ваші слова: «Саме силовикам не вдається зберегти свої позиції і особисту безпеку за підсумками переходу [влади в руки нового лідера]». Чи Не тому опозиція стикається з запеклістю розлючених силовиків? Ймовірно, вони захищають не тільки кремлівську владу, але і своє майбутнє?

— Безумовно. В радикально деспотичних режимів доля силовиків, лідерів силовий угруповання справді незавидна. З одного боку, вони виступають головною силою, що забезпечує перехід влади, а з іншого — стають жертвами нового правителя, який прагне утвердитися, знищивши тих, хто привів його до влади, тобто на той момент був сильніший за нього.

Але у нас інша картина. У нас не просто силовики, а силова олігархія — силовики, пов’язані з великими активами. Ще 20 років тому вони були ніким, потім стрімко пішли «з грязі в князі». Зараз вони найбагатше стан в країні, але усвідомлюють нестійкість своїх активів і розуміють, що їх необхідно убезпечити. Їм є що втрачати і за що «воювати».

— Тобто в нашій російської ситуації можна говорити про збіг інтересів авторитарного правителя і його силового оточення?

— Думаю, так. Стратегії, які застосовуються проти цивільних протестів, і м’які, жорсткі, на мій погляд, виходять від Путіна.

— Значить, позиція силового корпусу в оточенні Путіна є і залишиться для нього найбільш вагомою?

— Ймовірність цього висока. Хоча, якщо подумати, для здійснення стабільного переходу Путіну потрібно на противагу зміцнювати громадянське крило, щоб збільшити свободу маневру. Як мені видається, після президентських виборів він мав на увазі, що це необхідно зробити, у нього був вибір зміцнити громадянське крило у своїй адміністрації. Але поки він, мабуть, боїться передати йому додаткові повноваження. Ситуація така, що більше затребувані силовики і доводиться довіряти їм швидше, ніж крила «цивільних».

«Одного „оксамитової“ революції недостатньо, повинна відбутися ціла серія виступів»

— Прочитавши ваші доповіді, приходиш до висновку, що на пострадянському просторі, за винятком Прибалтики, ми практично не бачимо прикладів справді демократичної зміни влади. У чому причини? В історично сформованих порядках? У радянському спадщину?

— Епізоди демократичної зміни влади все-таки трапляються. Ми бачимо це по останніх президентських виборів на Україні. У 1994 році Олександр Лукашенко, як це не парадоксально звучить зараз, став президентом Білорусії за підсумками демократичних виборів. Буває, що ламаються моделі недемократичного транзиту влади, таке відбувалося в Молдові, на Україні, в Киргизії, де, всупереч намірам влади, перемога діставалася опозиції.

Але в цілому ваше зауваження вірно. Для більшості пострадянських країн характерно кілька травм. Перша — це відсутність сильних партій у процесі формування державних інститутів і, відповідно, надмірно велика роль виконавчої коаліції, яка заміняє собою політичний простір. Друга — травма приватизації, яка відбувалася в авральному режимі, з поганим юридичним оформленням, з істотними зловживаннями, у відсутність суспільного консенсусу. І третя травма, як наслідок першої та другої, — дуже слабкий правопорядок: процвітає корупція, власність не захищена, процедури весь час порушуються, переписуються «під себе». У такій ситуації єдиний спосіб захисту своїх комерційних інтересів, своєї власності — це володіння адміністративним і силовим ресурсом держави. Якщо його втратити, прийде хтось інший і почне переділ власності. Ця проблема змушує елітні групи вигадувати різні схеми, як передати владу таким чином, щоб вона не вислизнула разом з власністю з рук «своєї» коаліції.

— Сьогоднішні політично порядки в Росії нагадують те, що творилося в Європі 80-100 років тому, а в Америці, якщо мати на увазі жорсткі спроби держави придушити антивоєнний, антирасистское руху, всього лише півстоліття тому. Чи означає це, що нам просто потрібно почекати, щоб стати «Захід»?

— Ублюдочные інститути демократії, які існують, але в дійсності не функціонують, слабкий правопорядок, корупція — все це дійсно проходили багато країн. Постає питання — скільки ще суспільство терпітиме і мучитися?

Ті пострадянські країни, які я називаю «конкурентними олигархиями», це Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Киргизія, за останні 15 років пережили сім «оксамитових», «кольорових» революцій. Це доброякісне явище — масовий ненасильницький громадянський протест, який призводить до зміни уряду. Зазвичай однієї такої революції виявляється недостатньо, повинна відбутися ціла серія виступів, щоб еліти почали розуміти, що незадоволених нікуди не викинеш і потрібно приймати більш жорсткі та суворі правила самообмеження і переходити до нових норм, до більш складних конструкцій влади, до її збалансованості.

Засідання Радбезу РФKremlin.ru

— А визначальним революційний настрій мас є стан економіки, рівень доходів? Або щось ще?

— Економічні фактори, звичайно, грають свою роль, хоча не завжди однозначні і прямолінійні. Проглядається ось яка закономірність. У п’яти названих вище пострадянських країнах «конкурентної олігархії» ресурсна рента не відіграє суттєвої ролі для економіки. Ще сім країн — Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан — являють собою «консолідовані авторитаризмы». Характерно, що у них, за винятком Таджикистану, економіки з досить серйозною часткою ресурсної ренти. Для Білорусії такий рентою є особливий режим торгівлі з Росією, для інших — нафта і газ.

— І наскільки довге долю путінізму обіцяють ресурси, накопичені завдяки наявності ресурсної ренти?

— Займатися передбаченнями — справа невдячна, але я б звернув вашу увагу на те, що в Росії серед пострадянських «конкурентних олігархій» і «консолідованих авторитаризму» особливе місце: в 90-ті роки Росія розвивалася швидше як «конкурентна олігархія», а при Путіні, у 2000 і 2010, вона перетворилася в авторитаризм. При цьому в 90-ті роки нафта була дешевою, і частка ресурсної ренти у ВВП у середньому становила 8%. А в перше десятиліття XXI століття ця частка досягла 18%, і саме в цей період Росія перейшла з однієї групи країн в іншу.

Зараз частка ресурсної ренти у ВВП знижується і складає 12-14%. Цього поки достатньо для стабільності існуючої політичної системи. До того ж вже створені авторитарні інститути, які здатні зібрати і утримати ситуацію. Але якщо частка ресурсної ренти знову впаде нижче 10%, з високою часткою ймовірності ми знову побачимо в Росії щось більше схоже на «конкурентну олігархію». Це не означає, що ми не побачимо її при більшій частці ресурсної ренти, але на рівні нижче 10% — майже напевно.

Докладніше про передачу влади читайте у колективній роботі «Цар гори. Недемократичний трансфер влади на пострадянському просторі» і в доповіді Кирила Рогова «Новий „Государ“».