Силовики двічі за вечір намагалися виламати двері квартири учасника акції 27 липня

Ввечері 9 серпня співробітники правоохоронних органів два рази приходили за адресою в Подольську, де проживає затриманий на неузгодженої акції 27 липня студент Вищої школи економіки Олексій Зайков, і намагалися виламати двері, щоб потрапити в квартиру. Як розповів Зайков Znak.com в результаті силовики пішли, так і не потрапивши всередину.

«Зараз тихо. Поруч з квартирою вже нікого не було, коли адвокат приїхав», — пояснив студент.

Прес-секретар опозиціонера Дмитра Гудкова Олексій розповів Обухів Znak.com, що юриста до Зайкову направила «Апологія протесту».

Студент розповів, що після затримання 27 липня суд визнав його винним за частиною 6.1 статті 20.2 КоАП РФ (Участь у мітингу, що створило перешкоди функціонування транспортної або соціальної інфраструктури») і засудив його до семи діб адміністративного арешту. Покарання молодий чоловік відбув.

Нагадаємо, в Москві останні три тижні у вихідні проходять акції протесту проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в столичний парламент. 27 липня під час неузгодженої акції протесту, за даними «ОВС-Інфо», було затримано більше 1,3 тис. осіб. Через майже тиждень після мітингу протесту СКР заявив про порушення кримінальної справи за статтею 212 КК РФ («Масові заворушення»).