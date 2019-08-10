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Туалет один на два вагони: «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал через електрички Запоріжжя – Харків

10.08.2019

У мережі з’явилися промовисті фото з чергової зношеної української електрички — сполученням Харків-Запоріжжя.

Їх автор повідомила, що заплатила за квиток 183 гривень, при цьому провела у дорозі 5 годин в страшних умовах. Зокрема, туалет працював один на два вагони.

При цьому вона зазначила, що у відповідь на скарги провідниця порадила їй вибирати більш дорогі поїзда.

У коментарях користувачі відзначили, що зустрічали електрички і гірше. Так, Людмила Зос повідомила, що найстрашніші вагони ходять в/з Донецької-Луганської областей.

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