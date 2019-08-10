Операція «Наступник»: до чого Путін довів Росію за 20 років

Політика Путіна забезпечила Росії тільки одне безумовне досягнення міцну репутацію світового громили з ядерною начинкою. І більше нічого міцного…

«Рівно через рік будуть президентські вибори. І зараз я вирішив назвати людину, яка, на мою думку, здатний консолідувати суспільство, спираючись на найширші політичні сили, забезпечити продовження реформ в Росії. Він зможе згуртувати навколо себе тих, кому в новому ХХІ столітті потрібно оновлювати велику Росію. Це секретар Ради безпеки, директор ФСБ — Володимир Володимирович Путін».

Цими словами в своєму телезверненні, що прозвучало 20 років тому, 9 серпня 1999 року, перший президент Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) Борис Єльцин відкрив дорогу фашистському режиму у своїй країні, пише відомий російський журналіст і публіцист Ігор Яковенко.

Борис Єльцин дбав про безпеку своєї сім’ї, а заодно і «Сім’ї» у більш широкому сенсі слова, оскільки ці дві безпеки не могли існувати окремо. Наслідків свого кроку від не передбачав, не хотів бачити очевидного, як і багато інших, навіть більш освічені люди.

Операція «наступник» була проведена з розмахом. Єльцин старанно готував світових лідерів до «правильного» сприйняття їх нового «партнера». З бесіди Бориса Єльцина з Біллом Клінтоном у вересні 1999 року:

«…Нарешті, я натрапив на нього, на Путіна, і вивчив його біографію, його інтереси, його знайомих і т. д. і т. п. Я зрозумів, що він надійний людина, що добре розбирається в тому, що знаходиться в сфері його відповідальності. У той же час він ґрунтовний і сильний, дуже товариський і може легко входити в контакт з потенційними партнерами… У нього є внутрішній стрижень. Він сильний внутрішньо. І я зроблю все можливе для його перемоги — законним шляхом, зрозуміло. І він переможе. Ви будете вести справи разом. Він продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії. У нього є енергія і мізки, щоб домогтися успіхів у цьому».

У Росії спецоперація «Наступник» одразу ж була передана в надійні чекістські руки. Були підірвані жилі будинки в Буйнакську, Москві, Волгодонську, загинуло понад 300 осіб, іншим, ще не підірваним росіянам, дуже сподобалася путінське обіцянку мочити терористів у сортирі і вони обрали його своїм президентом.

Ставши президентом, Путін насамперед знищив НТВ. Спецоперація щодо вбивства головного підконтрольного Кремлю телеканалу країни почалася через 4 дні після вступу Путіна на посаду глави держави. В країні вимкнули світло і звук. Розпочався путінізм.

Сьогодні можна підвести короткі підсумки путінського 20-річчя.

Демократія, свобода і права людини

Путін прийняв Росію з вкрай недосконалою, вельми нестійкою, але, тим не менш, існуючої демократичною системою, в якій не було державної цензури, на федеральних каналах був плюралізм думок. Держава була федеративною, глав суб’єктів федерації обирали громадяни, регіони були представлені в Раді Федерації, Державній думі були представлені люди різних політичних поглядів, в тому числі і опозиція. Кремль не проводив політику політичних репресій і в країні не було страху перед верховною владою, не було культу особи президента, якого цілком відкрито і безкарно можна було критикувати.

За 20 років путінізму в Росію повернулася державна цензура. Проведена повна зачистка медійного та політичного поля. Ліквідовані всі значимі незалежні ЗМІ. Вбито понад 150 журналістів і кілька політичних супротивників Путіна, в тому числі Сергій Юшенко і Борис Нємцов.

Ліквідовано федеративний устрій Росії: спочатку були скасовані вибори голів регіонів, потім вони були перетворені на фікцію, Рада Федерації перетворений на збори призначених маріонеток. Державна дума стала спочатку «не місце для дискусій», а потім «шаленим принтером», штампующим репресивні закони зі швидкістю автомата Калашникова.

Ліквідована свобода зібрань. Вибори в органи влади перетворені в фейк, фарс і клоунаду. Фактично скасовано право громадян на референдум. Судова влада стала придатком виконавчої влади. Створена потужна репресивна машина, націлена на узурпацію влади і її утримання. Чисельність «Росгвардии» та інших структур, призначених для війни з власним народом, перевищила чисельність армії.

Телебачення і інші державні і підконтрольні Кремлю ЗМІ перетворені в машину з виробництва ненависті до інших країн і народів і до внутрішньої опозиції, машину, за своєю потужністю, винахідливості та ефективності істотно перевершує пропагандистські машини, створені в СРСР та нацистської Німеччини.

На місці громадянського суспільства створені квазі-державні структури у вигляді «громадських палат», «громадських рад» при різних органах влади і т. д.

В ході репресій в Росії з’явилися політичні в’язні, визнані міжнародними правозахисними організаціями в’язнями совісті. В країні фактично скасована Конституція і встановлений автократичний режим фашистського типу.

Соціальні права

Росія при Єльцині не була соціальним державою, як того вимагала Конституція. При Путіні це відсутність соціальної держави було закріплено в декількох законах. Спочатку в ФЗ № 122 про позбавлення громадян соціальних пільг, потім в т. н. пенсійну реформу, що вкрала у громадян Росії пенсії. Про статті 7 Конституції РФ, що закріплює статус Росії як соціальної держави, треба забути. Як, втім, і про більшість статей Конституції РФ, фактично скасованої путінським режимом.

Корупція і нерівність

В індексі сприйняття корупції «Трансперенсі інтернейшнл» за 2018 рік Росія посіла 138 місце зі 180 країн, позаду практично всіх країн колишнього СРСР. Зате за кількістю доларових мільярдерів путінська Росія випереджає багато набагато більш багаті країни. У 2019 році в путінській Росії було 96 доларових мільярдерів, що набагато більше, ніж в таких набагато більш багатих країнах, як Великобританія (54 мільярдера), Франція (38 мільярдерів) або Японія (33 мільярдера). І це в країні, де навіть за офіційними даними понад 20 мільйонів жебраків.

Міжнародні дослідницькі центри визнають путінську Росію країною з найбільш несправедливим розподілом національного доходу. У 2018 році фахівці Credit Suisse Росії присудили перше місце в рейтингу найбільш нерівномірних економік світу. За їх підрахунками, 1% населення РФ володіє 74,5% добробуту країни. На другому місці була Індія, де в руках 1% жителів перебувало 58,4% багатства країни, на третьому Таїланд – 58%.

Місце путінської Росії у світі

Путін прийняв Росію повноправним членом міжнародного співтовариства, членом провідних демократій світу G8. Росія при Єльцині вела ганебну Чеченську війну, але це було, нехай формально, але, з точки зору міжнародного права, все-таки внутрішньою справою Росії. При Путіні Росія стала ізгоєм, демонстративно порушують міжнародне право, агресором, вторгаються на територію інших країн. Спочатку в 2008 році в Грузії, отторгнув від неї Абхазію і Південну Осетію, потім в 2014 в Україну, окупувавши Крим і Донбас, і в 2015 році в Сирію, де здійснює геноцид сирійського народу. При Путіні Росію вигнали з G8, потім з ПАРЄ і тільки масштабна спецоперація з підкупу європейських політичних еліт дозволила російської делегації повернутися в парламентську асамблею.