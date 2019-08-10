Фігурант схеми Роттердам+ отримував великі «премії» — САП

Член регулятора енергетики НКРЭКУ на момент прийняття рішення по «Роттердам+» Володимир Євдокимов отримував по 100 тисяч гривень щомісяця на картку.

Про це прокурори САП висловилися в рамках судового засідання щодо обрання для нього запобіжного заходу.

Відзначається, що Євдокимова затримали в рамках розслідування справи про «Роттердам+», з-за якого споживачі зазнали збитків у розмірі майже 19 млрд грн.

Його заарештували 8 серпня, суд постановив можливість для нього виходу під заставу в розмірі 50 млн грн.

При цьому є підстави вважати, що він може втекти за кордон, як колишній керівник НКРЭКУ Дмитро Вовк.

Крім того, правоохоронці поки не встановили, звідки кожен місяць до нього на карту надходили 100 тисяч гривень.