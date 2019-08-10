“Укрзалізниця” підписала перші угоди на постачання дизельного палива

“Укрзалізниця” підписала договори, які стосуються постачання дизельного палива.

Таке рішення було прийнято через блокування тендерів деякими учасниками ринку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Голова Правління” Укрзалізниці” Євген Кравцов заявив, що суспільство не піддасться такому тиску і буде і надалі проводити прозору політику по закупівлі дизельного палива. За підсумками переговорів вдалося не тільки залучити нових постачальників, але і отримати ціну, яка становила від 25 до 250 25 550 грн за тонну.

Тоді розрахункова економія склала близько 45 млн порівняно з плановим бюджетом закупівлі. Оскільки ціни договорів прив’язані до показників Platts, коливання цін на ринку знаходить своє відображення в ціні постачання. Через падіння показників Platts, яке сталося за останній тиждень, “Укрзалізниця” одночасно з підписанням договорів також уклала додаткові угоди на зниження ціни. Таким чином, на 9 серпня “Укрзалізниця” закуповуватиме дизельне паливо за цінами від 24 910 до 25 163 грн за тонну. “Укрзалізниця” закуповує дизельне паливо на умовах 5-денний відстрочки платежу.