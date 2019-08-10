Лукашенко підтримує пропозиції Зеленського про нових мінських переговорах, – білоруський журналіст

Журналіст поспілкувався з білоруським журналістом Яном Авсеюшкиным, який розповів, як уряд Білорусі планує вибудовувати відносини з Україною.

“Економічні відносини з Україною дуже важливими для Білорусі. Україна є другим за величиною товарообігу торговим партнером Білорусі, і природно, що відносинам з вашою країною у нас приділяється велика увага. Відносини ці вкрай прагматичні і стосуються в першу чергу економічної сфери, без політики. Політичний устрій у країнах дуже різний, щоб могла йти мова про якесь політично обґрунтований зближення”, – говорить білоруських журналіст Ян Авсеюшкін.

Він зазначає, що Білорусь зіграла свою роль у спробах налагодити переговори між Україною і Росією у зв’язку з озброєним конфліктом на Донбасі, кілька разів пропонувала відправити туди своїх миротворців, зараз просуває ідею нового масштабного переговорного процесу.

“Лукашенко Активно підтримав пропозицію Зеленського про новий формат переговорів у Мінську. Маркером розвитку відносин буде те, як пройде зустріч Лукашенка і Зеленського на майбутньому Форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться цієї осені в Житомирі. Основні теми, які швидше за все будуть підніматися, – економічне співробітництво зокрема, поставки білоруських нафтопродуктів на український ринок”, – додає Ян Авсеюшкін.

Журналіст вважає, що президент Білорусі звик вибудовувати відносини на особистих контактах, і з попереднім українським президентом Петром Порошенком у нього це добре виходило. “Як це вийде з Володимиром Зеленським, це цікаве питання. Зеленський неодноразово у своїх виступах пародіював Лукашенко, і ми не знаємо, як до цього ставиться білоруський президент. При цьому сам Лукашенко у своїх заявах зазначав, що Зеленський є молодим і недосвідченим політиком, згадуючи, що сам колись був таким же.

У цьому може бути як перешкода у налагодженні контакту, так і ключ до взаємного розуміння. Але сторони точно зацікавлені у збереженні економічних зв’язків, і я упевнений, що відносини двох країн в найближчій перспективі не мають передумов до погіршення”, – підсумовує Ян Авсеюшкін.