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Кличко розповів про реконструкцію парку «Наталка» (відео)

10.08.2019

Київський голова Віталій Кличко розповів про завершення реконструкції третьої черги парку “Наталка” на Оболоні. Він заявив, що оновлену частину зеленої зони – від центрального входу до гольф-клубу – відкриють вже на початку цієї осені. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис столичного очільника в соціальній мережі фейсбук.

Віталій Кличко закликає киян і гостей міста відпочивати в парку «Наталка», який досі реконструюють. Він наголошує, що відпочивати там уже можна і потрібно, адже роботи, що тривають в парку, цьому не заважають.

«У рамках реконструкції завершують облаштування пішохідних доріжок з ФЕМ, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники», – розповідає київський голова.

Він також звертає увагу на те, що в пару облаштовують два спортивних майданчики. На одному з яких зможуть займатися і люди з інвалідністю.

«Також у «Наталці» буде чи не найбільший дитячий майданчик у столиці. Площею майже 2 тис. кв.м, з унікальними об’єктами для ігор, зокрема, із пірамідою висотою 6 м», – звертає увагу на цікаві деталі мер Києва.

«Є в парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак.

Сьогодні в “Наталку” їдуть відпочивати з усього міста. Бо він є «золотим стандартом» того, як потрібно відновлювати зони відпочинку.

Загалом у Києві цього року вже оновили 26 парків та скверів», – завершує свій допис Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що київський голова Віталій Кличко нещодавно розповідав про те, що наприкінці серпня в столиці презентуватимуть пам’ятник видатному киянину, всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському.

 

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