Викликає рак за два тижні? Супрун розвінчала міф про “отруйний” інгредієнт

Вживання пальмової олії, яке входить у величезну кількість продуктів харчування, саме по собі не викликає розвиток онкологічних захворювань, як багато хто вважає.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. “Вона точно не є отрутою, від якого “онкологія розвивається за два тижні”, але все ж варто розбиратися”, –пояснила вона.

Зокрема, Супрун звернула увагу на те, що поки немає доказів канцерогенності сирої пальмової олії.

Дослідження говорять приблизно наступне: “У пальмовій олії багато пальмітинової жирної кислоти, а її надлишок може викликати рак”. Але пальмітинової жирної кислоти значно більше у вершковому маслі, ніж у пальмовому”, – написала вона.

Однак, небезпека все ж існує. Відзначається, що найнебезпечніші дешеві солодощі, низькоякісні сири з пальмовою олією у складі, а також страви, приготовані у фритюрі (там також часто використовують цей компонент).

“І ми знову повторюємо головну тезу: шкода здоров’ю криється у тривалому споживанні продуктів із великим вмістом жирів (або жирів і цукрів одночасно), будь то фритюр на пальмовій олії або морозиво на вершковому маслі”, – сказано у статті.

Також з’ясувалося, що пальмова може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ньому багато насичених жирних кислот: мірістілової і пальмітинової.

При цьому Супрун прояснила питання про пальмову олію в дитячій суміші. За її словами, сама наявність цього компоненту не несе в собі небезпеку.

“Пальмова олія в суміші – це не отрута, але грудне молоко і прикорм “нормальною їжею” – краще”, – пояснила в. о. міністра.

: ukrhealth.net

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