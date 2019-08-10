На музиканта-активіста, який виступає за вакцинацію військових, здійснили замах

Соліст української групи «Антитіла» Тарас Тополя розповів, що його намагалися вбити. Про це він написав у своєму Facebook у п’ятницю.

«Тиждень тому, ввечері за адресою Парково-Сирецька, 11 в кількох метрах від мене, коли я повертався з аптеки, спрацював вибуховий пакет» — йдеться в пості.

За словами Тополі, він не захотів надавати розголосу інцидент у зв’язку з більш важливими подіями. Однак поліцію співак тут же викликав. Правоохоронці записали свідчення свідків і зафіксував подію. Він додав, що діти залишаються під державною охороною.

Співак також підкреслив, що вже тривалий час за ним ведеться спостереження і телефон прослуховується.

«Мені також наполегливо порадили, заради власної ж безпеки, зменшити обороти, тому що вакцини і медицина — це лише «вершина айсберга» корупційної вертикалі дуже серйозних людей і на кону сотні мільйонів гривень», — поділився Тополі.

Співак додав, що нічого не боїться і ніякі погрози і тиск його не зупинять. За його словами, він лише хоче домогтися обов’язкової вакцинації військових у ДР Конго, а корупційними схемами повинні займатися відповідні органи, а не артисти.

Варто відзначити, що Тополі поділився позитивними новинами про те, що обов’язкова вакцинація військових в Конго буде проведена в найближчі два тижні і ті, хто відповідальний за відстрочку, будуть покарані. Також з початком роботи нового парламенту в законодавство будуть внесені зміни, що дозволяють спростити процедуру вакцинації військових.

В кінці повідомлення Тополі попередив, що в подальшому його можуть намагатися підставити, опублікувати фейки або пов’язати його з зацікавленими людьми, до чого він готовий.