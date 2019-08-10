Вночі на трасі Київ-Харків зіткнулися два автобуси: є загиблі

На трасі Київ-Харків сьогодні вночі зіткнулися автобус і мікроавтобус, в результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як зазначається, аварія сталася на ділянці траси в Полтавській області близько першої години ночі 10 серпня.

“На 277 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський між селами Білоцерківське і Коноплянка, 26-річний водій автобуса “СЕТРА 317” допустив зіткнення з мікроавтобусом “Фольксваген LT 35″ під керуванням водія 1976 року народження”, — йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці аварії, а 31-річна пасажирка мікроавтобуса від отриманих травм померла в лікарні, водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізували.