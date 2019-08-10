Венедиктов: Коли Порошенко став президентом, Путін зрадів

Російський журналіст, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов розповів про те, як він бачить різке погіршення відносин між екс-президентом України Петром Порошенком та головою Росії Володимиром Путіним. Своєю думкою він поділився в інтерв’ю Дмитра Гордона в програмі «ГОРДОН» у п’ятницю.

Гордон поставив Венедиктову питання про те, чи розуміє російський журналіст, що у Порошенка і Путіна хороші дружні відносини, так як тільки один може в країні-агресора вести свій шикарний бізнес.

«Це не правда, тому що я дійсно знаю, в чому правда. Коли Порошенко був обраний президентом, Путін був задоволений. Це я знаю. Путін говорив про те, що ну от з ним можна розмовляти, він такий бізнесовий. Але по мірі все, відносини різко погіршувалися, я хочу щоб ви зрозуміли, що в кінці просто… Адже не взяти трубку для Путіна, який людина жесту, а в цьому випадку Володимир Володимирович середньовічний людина, я маю на увазі, що він дуже цінує жести. Жест це важливо, може бути це йде з його дитинства, голодного, важкого. Він дуже цінує жести, і якщо він не взяв трубку за дзвінком президента Порошенко, це означає, що ображений. Чому — ми не знаємо, але ображений, тому їх відносини за п’ять років (погіршилися), якщо вони були. Скажімо так, його ставлення до Порошенко просто увійшла в піке і різко погіршився», — відповів Венедиктов.

На питання про те, чи представляє собі Венедиктов, що під час Великої вітчизняної війни Сталін міг вести бізнес в Гамбурзі, той заявив, що таке могло бути.

«Ні, я собі звичайно це не уявляю, але треба розуміти, що для Путіна це така дрібниця. Слухайте, ну та й хрін з ним. Коли знадобитися — зробимо. І зроблять. Ну ось правда, не той рівень для ВВ, він про інше», — додав він.