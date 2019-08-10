Українець вперше в історії визнаний кращим випускником Королівської академії Сухопутних військ Великобританії

У Великобританії український військовий Артем Бараненко отримав особливу нагороду — Меч кращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ у Сандгерсти. Про це йдеться в повідомленні посольства Сполученого Королівства в Києві.

«Нагорода присуджується щорічно курсанту, який продемонстрував високі результати у навчанні та під час іспитів. В цьому році в Академії навчалося 33 офіцера, представляли збройні сили 22 різних країн — від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США», — йдеться в повідомленні.

Така нагорода була присуджена українцю.

«Артем — кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і один з 15 українців, які навчалися в Сандгерсти (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди у стінах цього закладу», — повідомили в посольстві.

На нинішній випускній церемонії також були присутні батьки Артема, які розділили з ним цей зворушливий момент і не приховували радості і гордості за сина.

Нагороду українцю вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великобританії і кавалер Ордена Британської Імперії.