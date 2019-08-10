У Запоріжжі патрульні зупинили п’яного шефа поліції — ЗМІ

Патрульні в Запоріжжі зупинили Hyundai Santa Fe, який вів п’яний начальник відділення з розслідування ДТП Дніпровського відділу поліції Микола Василенко.

Відзначається, що правоохоронець відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння.

Співробітники патрульної служби склали на п’яного поліцейського протокол. За даним фактом було призначено службове розслідування.

Раніше повідомлялося, що по центру Львова роз’їжджав без посвідчення п’яний водій маршрутки з пасажирами. На вулиці Госпітальній патрульні зупинили маршрутку за порушення правил дорожнього руху. На той момент у салоні перебувало багато пасажирів. Інспектори одразу помітили, що водій нетверезий, від нього чути запах алкоголю.

Також ми писали, що у Запорізькій області п’яний коп збив жінку-пішохода. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру і про обрання йому запобіжного заходу.