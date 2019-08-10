Скандально відомого генерала Назарова звільнили з ЗСУ

З 9 серпня генерал-майор Віктор Назаров, засуджений за службову недбалість у справі про загибель літака Іл-76 під Луганськом в 2014 році, звільнений зі Збройних Сил України.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак задовольнив прохання Назарова про відставку за власним бажанням.

Про звільнення Назарова з ВСУ розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Армійський стаж Назарова достатній для виходу на пенсію, тому генерал-майор може не шукати іншу роботу, а приділити максимум часу підготовці до оскарження вироку Павлоградського суду.

Раніше Назаров, пояснюючи поданий рапорт про відставку, підкреслив, що хоче добитися справедливості і перегляду судового рішення. У 2017 році суд в Павлограді визнав провину Назарова в тому, що Іл-76 був збитий бойовиками. Вирок вважається таким, що не набрав чинності, оскільки в тому ж році була подана апеляція.