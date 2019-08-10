Причиною стрілянини та поліцейської погоні під Києвом став борг у 200 тисяч доларів

Чоловік, якого розстріляли 9 серпня ввечері в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, заборгував нападникам 200 тисяч доларів. Про це повідомили в Національній поліції Київської області.

Як з’ясували поліцейські, потерпілий займався купівлею і продажем акцій, працював не офіційно. Остання операція була неуспішною, і він заборгував 200 тисяч доларів своїм знайомим.

Коли він йшов по вулиці свого села, побачив цих чоловіків у машини і підійшов до них. У цей час і стався напад. Спочатку двоє чоловіків вирвали у нього пакет з ноутбуком, а потім один з них зробив кілька пострілів у бік боржника і втекли на автомобілі.

За даним фактом порушено кримінальні провадження за ст. 15 (Замах на злочин), ч 2 ст 115 (Умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (розбій) КПК.

У поліції також підтвердили, що були затримані двоє жителів Харківської області 62-ї та 51-річного віку, один з яких у минулому мав відношення до служби в ОВС. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.