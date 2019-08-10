Румунська «Синя рука» переїде з Києва до Миколаєва

У Миколаїв привезуть арт-об’єкт «Middle Way», більш відомий як «Синя рука», який 8 серпня демонтували в Києві.

Про це повідомляє організація «Платформа My Art» на своїй сторінці в Facebook.

У співтоваристві нагадали суть концепції міжнародного мистецького проекту «Moving Monuments» («Рухомі пам’ятки»), в рамках якого румунський скульптор Богдан Рац створив інсталяцію «Middle Way». Згідно цієї концепції, всі «рухомі скульптури» ніколи довго не затримуються на одному місці. Вони подорожують, щорічно розширюючи свою географію. І новою зупинкою на шляху «Синьої руки» стане Миколаїв.

Розкрити нове місце, яке «Синя рука» ощасливить своєю присутністю, діячів сучасного мистецтва змусили повідомлення ЗМІ про таємниче зникнення арт-об’єкта.

«Ми тримали цю інформацію в секреті до останнього. Але після повідомлень про те, що скульптура «таємничо зникла» з Бессарабки, у нас не залишилося вибору», — сказано в пості.

Де саме в Миколаєві влаштується рука, поки нічого не відомо.