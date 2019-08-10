Венедиктов розповів, хто від ОП і Кремля відповідає за комунікацію між країнами

Російський журналіст, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив про те, що комунікація між Москвою і Києвом доручено віце-прем’єру Дмитру Козаку з російської сторони і помічникові президента Андрію Єрмаку — з української.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитра Гордона в програмі «ГОРДОН» у п’ятницю.

За словами Венедиктова, про те, що між РФ і Україною повинна постійно підтримуватися комунікація, домовилися Зеленський і Путін під час їх першого телефонної розмови.

«Не знаю, хто з них це запропонував. Давайте доручимо головам адміністрацій – Вайно і Богдану. Думаю, що і у Вайно, і у Богдана справ до біса і по внутрішній політиці, і зовнішньої. Спускаємося на поверх нижче, вони повинні були передоручити» — сказав редактор «Ехо Москви».

Він додав, що Козак успішно вів переговори з врегулювання кризи в Молдові, а хто такий Єрмак — йому не відомо. Також він повідомив, що ці люди повинні безпосередньо обговорювати справи країн. При цьому, тема обміну утримуваних осіб, за його даними, залишається обов’язком омбудсменів Тетяни Москальковой та Людмили Денисової.

Варто відзначити, що 21 травня Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду Радника Президента України. За освітою він юрист. У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію». Єрмак став одним з перших юристів, який системно почав надавати телеканалам і кінокомпаніям юридичні послуги. Раніше він займався захистом прав інтелектуальної власності та авторського права, продюсуванням фільмів. В його актив можна віднести фільм «Межа».