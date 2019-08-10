Близько 40 тисяч осіб беруть участь в акції протесту в Москві

В акції протесту в столиці Росії Москві беруть участь 40 тисяч людей, повідомляє спільнота «Білий лічильник», яка підраховує кількість учасників масових акцій. Про це розповідає Радіо Свобода.

За даними рахувальників, станом на 15:00 рамки металодетекторів на проспекті Сахарова пройшли 40 тисяч людей. Як стверджують люди, яким вдалося потрапити на мітинг, силовики дуже повільно пропускають учасників акції через свої кордони.

Як інформує сайт «ОВД-Инфо», станом на 15:00 у трьох російських містах затримали 34 учасників акцій протесту, понад 20 із яких – у Санкт-Петербурзі (затримання також відбулися в Москві та Ростові-на-Дону). Водночас, за іншими даними, число затриманих у Петербурзі вже перевищило 40.

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У столиці Росії Москві відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай». Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

Уперше на таку акцію прийшли популярні серед молоді публічні особи. Зокрема, зі сцени мітингу співав відомий російський репер Face, перед демонстрантами виступив стендап-комік Данило Поперечний.

Схожі акції відбуваються і в інших регіонах Росії.

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