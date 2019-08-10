У США мільярдера Джеффрі Епштейна, звинуваченого в педофілії й торгівлі людьми, знайшли мертвим у камері

Американського фінансиста й мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері, де він очікував судового розгляду щодо звинувачення у торгівлі людьми та педофілії.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на американські ЗМІ.

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції. Розслідування доріг у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У результаті тієї просидів у в язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, і довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайті близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м’яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Конгресу США демократ Ненсі Пелосі зажадали від нього піти у відставку, а в Twitter поширилася кампанія #AcostaResign.

12 липня міністр праці Сполучених Штатів Алекс Акоста оголосив про відставку через скандал навколо Епштейна.