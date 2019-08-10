На протестній акції в Санкт-Петербурзі затримали 65 осіб

У Санкт-Петербурзі біля Гостинного двору на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 65 осіб.
Про це повідомляє Медуза.
Поліція затримувала людей незважаючи на те, що акція проходила у форматі одиночних пікетів, не потребують узгодження: її учасники стояли з плакатами по черзі.
На площі перед Гостиним двором зараз перебувають близько 300 осіб. Приблизно половина з них — роззяви, що не мають відношення до акції.
Сьогодні, 10 серпня, в Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджений мітинг за вільні вибори. За останніми даними, на акцію прийшли 47 тисяч чоловік.
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