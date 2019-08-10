ПФУ: В Україні скоротилася кількість пенсіонерів

Чисельність пенсіонерів в Україні з 1 січня 2016 року по 1 липня 2019 року скоротилася на 946,6 тис. осіб. Про це йдеться в аналітичному звіті Пенсійного фонду.

Відзначається, що завдяки онлайн-сервісу з призначення пенсій, виплати в січні-липня 2019 року отримали понад 11,3 млн осіб на загальну суму 202 млрд гривень. Житлових субсидій ж було видано 2,5 млн осіб в розмірі 10,2 млрд гривень.

Згідно з офіційними даними, чисельність пенсіонерів в Україні за останні три з половиною роки скоротилося на 946,6 тис. осіб.

Варто додати, що середній розмір пенсій в Україні виріс з 2645,66 гривень на 1 січня 2019 року до 3005,96 гривень до 1 липня 2019 року. Мінімальна ж пенсія за цей період зросла з 1497 гривень до 1564 гривень.

Незважаючи на те, що пенсіонерів в Україні стало менше, але пенсій за січень-липень 2019 року було виплачено на 21,9 тис більше, ніж за аналогічний період минулого року.