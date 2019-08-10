Особисті дані майже 3200 затриманих на протести в Москві виклали в соцмережі

Анонімний телеграм-канал «Товариш майор» напередодні протестної акції 10 серпня в Москві опублікував таблицю з особистими даними майже 3200 осіб.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

«У базі є дані чотирьох журналістів «Медіазони» і як мінімум двох журналістів «Медузи». Всі вони так чи інакше були присутні на протестних акціях 27 липня і 3 серпня. У базі також є інформація про журналістів «Радіо Свободи» і «Дощу». «Медиазона» зазначає, що трьох журналістів, дані яких опинилися в базі, поліція зупинила перед акцією і зобов’язала підписати застереження, переписавши дані з паспортів», — йдеться в повідомленні.

Додається, що у файлі є особисті дані затриманих учасників акції 27 липня Самариддина Раджабова, Івана Подкопаєва, Олексія Міняйло і Данила Втікача — всі вони тепер проходять обвинуваченими у «московському справі» за статтею про масові заворушення.

Таблиця містить дані на незалежних кандидатів у Мосміськдуму, які закликали влаштовувати акції на їхню підтримку: Любов Соболь, Іван Жданов, Юлія Галямина, Дмитро Гудков, Володимир Мілов, Костянтин Янкаускас, Олена Русакова.

Як повідомили в штабі Гудкова, у одного з затриманих в базі зазначено не реальний, а вигаданий адресу, який він спеціально назвав у відділенні поліції замість цього.

Властивості файлу свідчать, що він був створений 27 липня, а останній раз редагувався 9 серпня. У полі «компанія» зазначено «ГУ МВС Росії по р. Москві».

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардия жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

З-за протестних виступів порушено декілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московське справу про масові заворушення.