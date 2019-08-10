Дієтологи розповіли про сири, які не варто куштувати задля власного ж здоров’я

Лікарі розповіли, які сири є корисними, а які навпаки краще ніколи не вживати. Експерти попереджають, що в деяких видах містяться навіть токсичні елементи.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на HappyNews.

На думку експертів, у першу чергу, необхідно відмовитися або хоча б скоротити вживання сиру з цвіллю. Найбільш популярні з них: брі, камамбер, горгонзола, рокфор і дорблю. Лікарі попереджають, що в їх складі є багато токсичних елементів, які запросто можуть стати причиною розвитку лістеріозу.

Всі інші сири є менш небезпечними, але бажано відмовитися від тих, у яких міститься підвищена концентрація солі. Особливо небезпечними вони є для людей, які страждають від серцевих хвороб, проблем з судинами і астмою.

Не варто також вживати і плавлені сири. На думку лікарів, вони приносять тільки шкоду, оскільки в них містяться трансжири, які, крім усього іншого, ще й прискорюють старіння організму.

Однак все таки є сир, який, на думку лікарів, є корисним – це пармезан. Він чудово впливає на здоров’я та серцево-судинну систему. При цьому не варто вживати більше 40 грам в день, інакше буде зворотний ефект.

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