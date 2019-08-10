«Не звертайте увагу на хворих українців»: Усик відповів на критику в мережі

Знаменитий український спортсмен важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) відповів на критику в мережі, назвав всіх недоброзичливців «хворими» і закликав не звертати на них увагу.

Про це він розповів під час прямого ефіру в Instagram.

«Пишуть мені люди. Підтримують у якихось речах, у яких, навпаки, критикують. Хочу сказати: не звертайте увагу на критиків, караван іде, собаки гавкають. Ніякої температури вони не роблять. Вони просто гавкають і це їх право. Кожна людина має право висловитися. Природно, в грубій формі та з образами — це не дуже коректно, але це правило вибору кожного — хто як хоче, той так і виражається. Не можна їх засуджувати — їх просто навчили це робити, навчили так спілкуватися. Засудження тут зайві — їм треба побажати добра і більше молитися, тому що, мені здається, це хвороба», — говорить на відео Олександр.

Нагадаємо, раніше Усик на своїй сторінці в «Instagram» опублікував нове відео, яке розлютило співвітчизників. Зазначимо, важкоатлет у своєму підготовчому таборі в Каліфорнії повторив сцену з російського серіалу «Бригада». «Гаразд, слухайте пацани, тільки зрозумійте мене правильно. Потрібно їхати на тренування. Тренуватися потрібно мені, а зачеплять вас», — перефразував українець частина діалогу героя Сергія Безрукова.