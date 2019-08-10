На Львівщині орендар вбив власника квартири

41-річний житель Сокальського району Львівської області разом із співмешканкою, знімав квартиру у Личаківському районі Львова у 64-річного місцевого жителя. Незабаром квартирант убив власника житла.

Про це повідомили в Нацполиции.

7 серпня приблизно о пів на десяту вечора, між ними відбулася сварка. Квартиронаймач сильно побив господаря житла, після чого втік, не подбавши допомогти жертві. На наступний день літнього чоловіка, вже без ознак життя, знайшли люди. Експерти поліції, які виїжджали на виклик, констатували у потерпілого переломи ребер і рани голови, які стали причиною смерті.

Відкрито кримінальну справу за ст 115 КК – умисне вбивство. Покарання за такий злочин, вчинений вперше, — до 15 років в’язниці.