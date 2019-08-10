ЗМІ РФ: господар Кремля створив центр, який буде захищати сліди його військових злочинів

На території країни-агресора РФ діє секретний центр «ГлавНИВЦ» (організація, подчиняемая управління справами президента Росії), що відповідає за знищення слідів військових злочинів Путіна на Донбасі і в Сирії.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Медуза».

«Дуже багато завдань було вирішено не за кошти для всіляких силовиків — ФСО, ФСБ, МВС, міністерства оборони. Головний клієнт в сенсі держкоштів і серйозності завдань — Міноборони. Доводилося отримувати третю форму допуску. І військові розвідники у нас жили», — повідомив екс-розробник ГлавНИВЦ (його слова були підтверджені двома джерелами, які звільнилися з центру). Також очевидець розповів, що в списку обов’язків секретної організації є відстеження помилок найманців і їх усунення.

«Ми заявляли, що в Сирії або Донбасі немає російських військових — але вони ж є. Тому потрібно наввипередки з Bellingcat шукати по геолокації всі пости, де якийсь російський військовий, дурень, з рушницею в окопі сфотографувався», — говорить колишній аналітик центру.