У центрі Москви поліція затримує людей, які вийшли на прогулянку

Співробітники російських правоохоронних органів почали затримувати людей, які вийшли на прогулянку в центрі Москви після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова.

Про це повідомляє Медуза.

Затримання виробляються на Чистопрудному бульварі і біля метро «Китай-місто». Прохід по багатьох вулицях в центрі Москви перекрито поліцією.

Затримання на Чистопрудному бульварі

Олександра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM

— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Сьогодні, 10 серпня, в Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджений мітинг за вільні вибори. За останніми даними, на акцію прийшли 47 тисяч чоловік. У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 65 осіб.