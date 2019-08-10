Зброю, знайдену в будинку Атамбаєва, показало МВС Киргизстану

МВС Киргизстану заявляє, що в будинку затриманого 8 серпня колишнього президента Алмазбека Атамбаєва знайдено 11 одиниць зброї та боєприпаси. Про це розповідає Укрінформ.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“8 серпня 2019 року в селі Кой-Таш Аламедінського району після затримання співробітниками МВС колишнього президента А.Атамбаєва в ході огляду його будинку міліціонерами виявлено та вилучено різні види вогнепальної зброї та боєприпаси… Всього вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси”, – йдеться в повідомленні.

Так, за даними республіканського МВС, у резиденції виявлено снайперську гвинтівку Драгунова з магазином, самозарядний карабін Симонова, пістолет «Капрал» на основі конструкції пістолета-кулемета, нагородний пістолет «ТТ» з двома магазинами калібру 7,62 мм, два пістолети марки «GM -100» калібру 9 мм, карабін «Сайга», двоствольну рушницю «ТОЗ», рушницю «Fabarm», рушницю «ZOLI», рушницю «PROGRESS».

Силовики також заявляють, що в будинку вилучено 7 одиниць помпової рушниці калібру 12 мм для стрільби гумовими кулями, “відібраних і захоплених” у співробітників спецпідрозділу Держкомітету з нацбезпеки.

“В даний час в МВС по вилученій зброї проводиться відповідна необхідна криміналістична експертиза”, – йдеться у прес-релізі.

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Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Перша спробу було зроблено силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ГСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред’явлено офіційні звинувачення в корупції.

Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписати слідчі документи.

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