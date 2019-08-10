У Запоріжжі при загадкових обставинах пограбували зірку фільму «Кіборги»

У п’ятницю, 9 серпня, в Запоріжжі зухвалі «гопники» пограбували відомого українського актора Андрія Ісаєнко, який зіграв головну роль у фільмі «Кіборги» (2017).

Про подію розповів сам потерпілий, виклавши відео в соціальній мережі Facebook.

За словами актора, все сталося «при загадкових обставинах», про яких йому не хотілося б розповідати.

В результаті успішного «гоп-стопу» зловмисники заволоділи водійськими правами, техпаспортом на автомобіль та ключі від квартири.

«Я звертаюся, якщо раптом хтось з вас щось знає про мої документи… відгукніться», ‒ звернувся Ісаєнко до своїм друзям і шанувальникам.