Трагедія сталася в родині зірки серіалу «Свати»

Зірка серіалу «Свати» Данило Білих розповів про самому важкому періоді свого життя, кризу у подружжі і про хворобу батька

Данило Білих розповів про час, коли у його папи діагностували рак. Після смерті батька актор розлучився з першою дружиною, оскільки їх відносини вже давно дали тріщину, пише Политека.

Ще під час роботи над серіалом «FM і хлопці» Данило зблизився з колегою Анною Слю, а вже в 2004 році вони одружилися. З боку шанувальникам здавалося, що закохані щасливі, але в їх будинку кипіли неабиякі пристрасті. «Один раз я розбив абсолютно все, що було в будинку. Просто розгромив і знищив речі, інтер’єр. Після цього Аня поїхала жити до батьків. Ну ось такий характер у мене був», — зізнався артист в інтерв’ю.

З-за постійних сварок Данило і Анна все більше віддалялися один від одного. Незважаючи на кризу в шлюбі, актор не хотів розлучатися. Раз за разом він відмовлявся подавати заяву. В той складний період і прозвучала страшна новина: у батька Білих діагностували онкологію. Чоловік довго боровся, лікувався в зарубіжних клініках, але так і не зміг перемогти недугу.

«Криза в шлюбі збігся з хворобою батька. Мені тоді було важко, тому і вирішив піти в гори. Я зійшов на Еверест, коли зі мною зв’язалися по супутниковому телефону і сказали, що тата більше немає. Було важко… А після повернення з поїздки я вирішив розлучитися», — розповів 39-річний актор.

Пережити розставання з дружиною і смерть батька було дуже складно. Втіха Данило знайшов в нових відносинах. Вже в 2010 році у нього народився син Тарас. Мати хлопчика Наталю актор так і не відвів в загс. Його син живе в Україні, у них близькі стосунки, незважаючи на нову обраницю Білих, теж Анну.

«Мені дуже хочеться, щоб мій син був щасливий. У мене на першому місці завжди була кар’єра, нехай Данило не повторює моїх помилок. Я вірю в цей шлюб», — розповіла мати актора.