«Комісія з друзів Богдана»: більшість членів Комісії з питань правової реформи пов’язані з головою ОП — розслідування

В затвердженому президентом Володимиром Зеленським складі Комісії з питань правової реформи, яка буде розробляти і погоджувати пропозиції щодо реформування правової системи, більшість пов’язані з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

Про це йдеться на сторінці BIHUS.info у Facebook.

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«Вчора Президент затвердив склад Комісії з питань правової реформи. І там знайомі всі обличчя — за нашими сюжетів. Серед них і судді, і юристи, і навіть «квартирне» партнер Антона Геращенка. І ця трійка з сюжету Максима Опанасенко:

1. Ігор Пукшин. Богдан довго вів з ним юридичну практику, настільки, що майже зріднився.

2. Роман Бойко. Той суддя, що радився з Ємельяновим.

3. Юрій Баулін. Раніше — голова Конституційного суду, який щедро допоміг Януковичу захопити владу.

До речі, Богдан вказаний автором під документами, затвердженими Указом Зеленського. До речі, ця комісія буде розробляти реформи правової системи. Як думаєте, Богдан скрізь своїх протягне або залишить щось і Зеленському?», — запитують журналісти.

Більш детально про членів комісії написала журналістка Марія Землянська.

Приміром, як йдеться у матеріалі, Богдан і Пукшин настільки близькі, що до переїзду на Банкову Богдан користувався автомобілем фірми Пукшина, а зустрічі з журналістами пройшла в його офісі. Тепер Пукшин буде в складі робочої групи з питань підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України.

Засідати в робочій групі з питань розвитку законодавства про організації судової влади та здійснення правосуддя буде Роман Бойко з Господарського суду Києва. З Богданом його об’єднує юридична практика — Бойко очолював «Юридичну фірму «Статус», нині співвласник фірми — брат Андрія Богдана Ігор.

У цій же групі працюватиме Андрій Нижній — він брат Сергія Нежнего, який засвітився в листуванні співробітників передвиборного штабу Володимира Зеленського. Юридична компанія Сергія Нижнього «Хиллмонт Партнерс» співпрацювала з «Кварталом». В листуванні, опублікованих Bihus.Info Сергій Нижній згаданий як керівник цілого неформального напрямки в передвиборному штабі Зеленського, вплив якого виглядало ширше, ніж просто юридичні консультації.

Раніше Сергій Нижній вже потрапляв в розслідування журналістів. Тоді редакція з’ясувала, що житло, в якому проживає нардеп і соратник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, розділили на дві квартири, і власником однієї з них є саме Сергій Нижній.

Крім Бойко і Нижнього, розвивати організацію судової влади будуть заступник Голови Верховного суду Богдан Львів і член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест. Раніше в розпорядженні журналістів виявилися аудіозаписи, на яких Богдан Львів у 2015 році давав вказівки суддям Верховного суду. Пояснював, за кого вони повинні голосувати на з’їзді суддів. На наступний день всі кандидати, схвалені Львовим, отримали нові посади.

Крім того, Львову закидали причетність до кількох кримінальних справах. Зокрема, до справи, порушеної стосовно колишніх керівників Вищого господарського суду Віктора Татькова і Артура Ємельянова, яких підозрюють у втручанні в Автоматизовану систему розподілу справ і у втручанні в роботу судових органів.

Світлана Шелест фігурувала у розслідуванні журналістів, коли працювала в Київському адміністративному апеляційному суді. Тоді вона дістала в подарунок квартиру в урядовому кварталі вартістю від 20 до 85-ти мільйонів гривень. Як пізніше пояснила суддя — цей багатомільйонний подарунок їй зробила мати.

У робочій групі з питань розвитку кримінального права головуватиме суддя Юрій Баулін. Він — колишній голова Конституційного суду, який у 2010 році голосував за зміни до Конституції, які дозволили Віктору Януковичу узурпувати владу. Більше того, син екс-глави КС Олександр Баулін — колишній партнер Андрія Богдана з ряду юридичних і агрокомпаній.

При цьому, нагадаю, адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко повідомив, що більшість у цій структурі представляють стару владу.

Виходить, що колишні корупціонери сталі (а, можливо, й були) друзями Богдана? Ну-ну…

Комісія з питань правової реформи — це консультативно-дорадчий орган, який, зокрема, буде розробляти і погоджувати пропозиції щодо реформування правової системи. Співголовами комісії призначено Михайло Буроменський і Руслан Рябошапка.