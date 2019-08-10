Кім Чен Ин вибачився перед Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин захотів незабаром провести нові переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Кім направив йому «дуже люб’язне» лист. У ньому північнокорейський лідер вказав, що хоче «зустрітися і почати переговори, як тільки закінчаться спільні навчання США і Південної Кореї». При цьому він поскаржився на «безглузді і дорогі» маневри військових.

«Там було також невелике вибачення за випробування ракет малої дальності і про те, що тести припиняться, коли завершаться навчання», — додав Трамп.

Американський лідер зазначив, що дуже чекає зустрічі з Кімом. Він також вважає, що «Північна Корея, вільна від ядерної зброї, стане однією з найуспішніших країн у світі».

За останні тижні Пхеньян неодноразово запускав непізнані снаряди і провів випробування нової реактивної системи залпового вогню з керованими ракетами.

Останні навчання США і Південної Кореї почалися 5 серпня. Вони можуть тривати до 20 серпня, відзначає ТАСС.