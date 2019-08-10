«Облізлі стіни будинків і величезні ями»: горлівчанин показав одну з центральних вулиць окупованій Горлівки

Житель непідконтрольної українському уряду Горлівки Донецької області Михайло Свєтлов на своєму Youtube-каналі опублікував відео прогулянки по проспекту Леніна, який був дуже жвавим до початку бойових дій.

Горлівчанин показав, як після п’яти років війни виглядають відомі городянам місця, район міськлікарні № 2. У коментарі до відео Свєтлов пише:

«Фасад кінотеатру нагадує хворого „вітрянку“. Діти різного віку займаються тут в гуртках музики, танців і т. п. Афіша кіносеансів — вона реально не розуміє, яке століття на дворі!.. Ні про яких сучасних прем’єрах тут не чули. Якщо говорити образно, то „Вони билися за батьківщину“ і все навколо цього…».

За словами Свєтлова, Театр ляльок працює в звичайному режимі, облагороджена територія навколо нього. Також, на проспекті багато аптек та бюро ритуальних послуг, однак фасади будинків виглядають жахливо:

«Облізлі стіни, розвалені в мотлох сходинки кидаються в очі. Чинне відділення „банку“ виглядає також, більше схоже на руїни (символізує стан банківської системи“). І не забуваємо дивитися під ноги: ями — не люди, вони нікуди не поїхали! Вони тут жирують і розмножуються в геометричній прогресії!»

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