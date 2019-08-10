JoinUp не змінюється: в Єгипті застрягли сотні українських туристів

У п’ятницю, 9 серпня, стало відомо про те, що українські туристи застрягли в аеропорту Єгипту.

На рейс повинні були потрапити більше 100 пасажирів. А виліт літака з Шарм-ель-Шейха був призначений 8 серпня. Однак туристи на даний момент не знають, коли потраплять додому.

Відомо, що туристичним оператором є компанія JoinUp. Рейс 2068. Літак, яким повинні були летіти відпочиваючі, обслуговує авіакомпанія Bukovyna Airlines.

Люди не першу годину стоять на сонці і чекають, поки їх відправлять в новий готель. У посольстві нічим допомогти не можуть. В МЗС ситуацію не коментують.

Зазначимо, що у зв’язку із затримкою вильоту з Єгипту, літак не забрав туристів в Борисполі. Таким чином, люди втрачають дні відпустки і не потрапляють на курорт.

Станом на 12:50, пасажирам продовжили проживання в готелі і повідомили, що рейс буде здійснено завтра, 10 серпня. Тим часом, на сайті туроператора з’явилася інформація, що виліт відбудеться 10 серпня о 18:20.