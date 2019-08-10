В окупованому Донецьку під час сильної грози блискавка тричі вдарила в багатоповерхівку

10 серпня в непідконтрольному Україні Донецьку була сильна гроза з штормовим вітром, який влаштував чимало руйнувань у місті. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережі.

За словами донеччан, будинки в місті здригалися від потужних розкатів грому і вулиці освітлювали яскраві гуркіт блискавки. Один з місцевих жителів зняв на відео, як один з багатоповерхових будинків електричний розряд ударив тричі. Донеччанин зазначив, що давно не бачив такої «мегамолнии».